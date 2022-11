S 1. januarjem stopi v veljavo posodobljeni akt o metodologiji obračuna omrežnine za elektrooperaterje Energetika.NET S 1. januarjem bo stopil v veljavo posodobljeni akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki v skladu z zahtevami iz zakonodajnega svežnja ukrepov »Čista energija za vse Evropejce« spreminja in izboljšuje metodo obračunavanja omrežnine za prenosni oziroma distribucijski sistem. Metodi obračunavanja omrežnine za čezmerno prevzeto jalovo energijo in omrežnine za priključno moč sta medtem zgolj posodobljeni, so v četrtek sporočili iz Agencije za energijo.

