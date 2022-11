Ministri v Luksemburgu sprejeli skupno deklaracijo o krepitvi demokracije in zaupanja v javne institucije Vlada RS Drugi dan dogodkov v Luksemburgu, ki jih pripravlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) je potekalo še ministrsko zasedanje Odbora za javno upravljanje (angleško Public Governance Committee). Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je aktivno sodelovala v plenarnem delu zasedanja in dveh vzporednih panelih.

Sorodno Omenjeni Luksemburg

OECD

Sanja Ajanović Hovnik Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Luka Mesec

Robert Golob

Aleš Primc

Tibor Šimonka