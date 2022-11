Zgodovinski trenutek v košarki! To je nova jakostna lestvica! Presenečenje na vrhu, kaj pa Slovenija?! Ekipa Španija je šele druga reprezentanca na vodilni poziciji lestvice, odkar je Mednarodna košarkarska zveza uvedla leta 2010 uvedla jakostno lestvico držav. Od prvega dne dalje do danes so prvo mesto zasedale ZDA. Slovenija je zadržala sedmo mesto.



Več na Ekipa24.si

Sorodno