Nagrada za lenarško, ljubljansko in murskosoboško knjižnico RTV Slovenija Združenje splošnih knjižnic je nagrade za najboljše knjižnične projekte, ki so nastali v obdobju zadnjih treh let, tokrat namenilo Knjižnici Lenart, Mestni knjižnici Ljubljana ter Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota.