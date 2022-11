V 93. letu starosti je umrla mezzosopranistka Božena Glavak, poroča MMC RTV Slovenija. Več kot 30 let je bila redna članica SNG Opera in balet Ljubljana. Postala je njena prvakinja, na tamkajšnjem odru je pela tudi še po upokojitvi. Poustvarila je več kot 90 glavnih in nosilnih ter nekaj manjših opernih vlog, delovala je tudi kot koncertna pevka. Božena Glavak se je rodila v Čakovcu. Petje je štud ...