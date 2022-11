Piše: Vida Kocjan Ljubljanski župan v šestnajstih letih županovanja ni rešil nobenega od večjih in pomembnejših problemov mesta. Hkrati je v več sodnih ali preiskovalnih postopkih, obravnave na sodiščih so praviloma na leto dni ali dlje, lanska decembrska hišna preiskava pri Jankovićevih pa do sodišča še sploh ni prišla. Jankovićev nahrbtnik je zelo težak, zdi pa se, da bo večina zadev sodno zasta ...