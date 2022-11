Čustveno slovo: brez vstopnice v finalni teden sta ostala Marko in Keti #video SiOL.net Znani so vsi udeleženci finalnega tedna Exatlona. Po izločitvenih dvobojih sta se morala tik pred zadnjo stopničko tekmovanja posloviti člana modre ekipe Jadran Marko Vnuk in Katrin Kostanjšek.

Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Luka Mesec

Robert Golob

Aleš Primc

Aleksander Čeferin