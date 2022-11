Pravna mreža o noveli o RTV: S tem mnenjem se nikakor ne moremo strinjati SiOL.net Na očitke o procesni in vsebinski protiustavnosti novele zakona o RTV, o kateri se bo odločalo na referendumu naslednjo nedeljo, so se odzvali v Pravni mreži za varstvo demokracije, kjer so zapisali razloge ter utemeljili, zakaj se s tovrstnimi očitki ne strinjajo. Dodajajo še: "Ko novelo podvržemo kritični ustavni presoji, je mogoče zaključiti zgolj, da obstajajo številni razlogi v javnem interesu, ki nedvomno narekujejo njen sprejem."

