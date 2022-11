Izčrpani Đoković tretjič zmagal, v polfinale še Rubljov Sportal Novak Đoković je dobil tudi tretji dvoboj zaključnega turnirja v Torinu. Srb se sicer ni zdel pravi, povsem izčrpan je treh urah in 11 minutah slavil s 6:3, 6:7, 7:6. Premagal je Daniela Medvedjeva, ki je s tem končal svoje letošnje nastope. Za mesto v polfinalu pa sta zvečer igrala Stefanos Cicipas in Andrej Rubljov. Grk je dobil prvi niz, nato pa povsem popustil in Rus je zmagal s 3:6, 6:3 in 6:2.

