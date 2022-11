Včeraj smo praznovali dan slovenske hrane, krati pa tudi dan slovenskega tradicionalnega zajtrka. Tudi na osnovnih šolah, vrtcih in nekaterih drugih javnih in zasebnih ustanovah so se priključili akciji in tudi sami jedli kruh, maslo, med, mleko in jabolka. Mi smo obiskali učence in učenke na Osnovni šoli Selnica ob Dravi. Kako je bilo pa v prispevku.