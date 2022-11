“Ne zmoremo sami. Nujno je mednarodno sodelovanje.” Primorske novice Potem ko je Srbija nedavno uvedla vizume za državljane Burundija in Tunizije, v naših krajih že opažajo manjše število migrantov iz teh držav. Tako so včeraj ugotavljali direktorji policij držav Zahodnega Balkana, sosednjih držav ter predstavniki agencij Europol, Frontex in centra DCAF. Na konferenci ...

