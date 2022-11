“Razmere v Evropi povsem jasno kažejo, da je zaščita zunanjih meja neuspešna in če sistem ne deluje, se ga ne sme širiti” – Avstrijski notranji minister Gerhard Karner o tem, da Avstrija Hrvaški ne bo dala “zelene luči” za vstop v schengensko območje topnews.si Ko sistem zunanjih meja ne deluje, ni primeren čas za glasovanje o širitvi schengenskega območja, je za današnjo izdajo časnika Kurier dejal avstrijski notranji minister Gerhard Karner. S tem se je zoperstavil predlogu Evropske komisije, da se v schengensko območje vključi Hrvaško, Bolgarijo in Romunijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To stališče je Karner ponovil […]...

Sorodno









Omenjeni Avstrija

Bolgarija

Evropska komisija

Hrvaška

Romunija

schengen Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Matej Erjavec

Robert Golob

Borut Pahor