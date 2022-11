Je to največja napaka ptujske županje doslej? Gradnji socialnih stanovanj na tej lokaciji nasprotujejo lokalci in politični konkurenti. Nova24TV Mestna občina Ptuj (v nadaljevanju MOP) je v začetku leta 2021 pričela s projektom za izgradnjo neprofitnih stanovanj na Ptuju, kot edino primerno lokacijo pa je navedla zemljišče avtobusne postaje Ptuj. Stanovalci CMD so prepričani, da bo kar 80% objekta zgrajenega na zelenici, za katero se je zatrjevalo, da bo ostala nedotaknjena. Najmanj 13 zdravih, odraslih dreves (čeprav bo zaradi gradnje ta ...

