Podjetnica Elizabeth Holmes zaradi goljufije obsojena na 11 let zapora Maribor24.si Nekdanja soustanoviteljico Theranos Elizabeth Holmes je obsojena na 11 let in tri mesece zapora zaradi ogoljufanja vlagateljev v njen zdaj propadli startup za testiranje krvi, ki je bil nekoč ocenjen na 9 milijard dolarjev. Ameriški okrožni sodnik Edward Davila v San Joseju v Kaliforniji je 38-letnico obsodil v treh točkah ogoljufanja vlagateljev in v eni točki zarote, potem ko jo je porota januar ...

