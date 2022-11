Ob 22.11 so na avtocesti Maribor – Ptuj pred počivališčem Dravsko polje, občina Kidričevo, trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Ptuj in JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, do prihoda reševalcev NMP nudili prvo pomoč v nesreči poškodovanima osebama in očistili vozišče z vpojnimi sredstvi. Več sledi.