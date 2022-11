V Sloveniji prebiva več moških kot žensk; v povprečju so bolje plačani kot ženske RTV Slovenija V Sloveniji prebiva več moških kot žensk in so v povprečju bolje plačani kot ženske, kažejo zadnji podatki Statističnega urada RS-a (Surs), ki so jih objavili ob mednarodnem dnevu moških. Podatki tudi kažejo, da se največ moških poroči po 30. letu.