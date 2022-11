Nekdanjo ameriško biotehnološko zvezdo in milijarderko Elizabeth Holmes so v petek na sodišču v Kaliforniji obsodili na več kot enajst let zapora zaradi prevare vlagateljev s startupom Theranos, ki naj bi revolucionarno spremenil zdravstveno diagnostiko in je bil nekoč vreden devet milijard ameriških dolarjev, poročajo tuje tiskovne agencije. Holmesovo je po trimesečnem sojenju porota januarja […]