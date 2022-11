#foto #video Snežni meter ohromil del ZDA, ponekod padlo več kot meter in pol snega Dnevnik Nevaren snežni metež je v petek ohromil zahodni in severni del države New York in ponekod je zapadlo več kot 1,5 metra snega. Danes ga pričakujejo še več. Neurju pripisujejo smrt dveh oseb, ki sta umrli med odstranjevanjem snega.

