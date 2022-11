Pahor o digitalizaciji in umetni inteligenci: V to je treba vlagati več SiOL.net Predsednik Borut Pahor se na Djerbi v Tuniziji udeležuje dvodnevnega vrha Mednarodne organizacije za frankofonijo, na katerem je nastopil z govorom o digitalizaciji in umetni inteligenci. Vrh se osredotoča prav na vprašanja tehnologije in razvoja, a je tudi priložnost za razpravo o drugih vprašanjih, vključno z vojno v Ukrajini.