To so najlepše in najslabše urejena stranišča v Sloveniji Lokalec.si Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je v petek podelilo priznanja za najbolj urejena javna stranišča za 2022. Priznanje Naj javno stranišče v kategoriji mestnih občin je prejela Mestna občina Murska Sobota, v kategoriji nemestnih občin Občina Ormož, v kategoriji bencinskih servisov pa bencinski servis Petrol Grabonoš v smeri Maribora. Straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča ...

Sorodno