“Luka je sodelovanje potrdil minuto po tekmi z Nemčijo, ko je bilo gotovo, da gremo na prvenstvo,” je dejal Erjavec, ki se trenutno mudi v Dallasu, kjer se je danes sestal z Luko Dončićem in Vlatko Čančarjem. “Njegov odnos je res neverjeten. Ko je bila tekma z Izraelom, je bila v Dallasu ura 6.00. On je spremljal to tekmo. Ni najlažje, če imaš tekme in gostovanja, vstati ob 6.00 za gledanje tekme. ...