Calcitovke in Mariborčanke zanesljive, Šempetranke poskrbele za presenečenje SiOL.net Odbojkarice Calcita Volleyja in Nove KBM Branika so zanesljivo opravile svojo nalogo v 8. krogu odbojkarskega državnega prvenstva, zalomilo pa se je tretjeuvrščenim Novogoričankam, GEN-I Volley je na domačem igrišču nepričakovano klonil proti Sip Šempetru, ki je bil boljši z izidom 3:1.

