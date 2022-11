“Meja sneženja se je ponekod že spustila do nižin. Tako je na pomurski avtocesti, v bližini Svetega Jurija ob Ščavnici,” so zapisali na Meteoinfo in se zahvalili Blažu Rozmanu za poročanje. Napovedali so, da se bo meja sneženja tekom noči postopno spuščala in se ponekod, predvsem na jugovzhodu in vzhodu Slovenije, spustila tudi do nižin: “Količina padavin bo izdatnejša le na jugu in jugovzhodu Slo ...