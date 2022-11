ACH Volley ostaja neporažen, Maribor slavil pri Panviti Sportal Odbojkarji ACH Volleyja so dva dni po zmagi v ligi prvakov proti powervolleys Düren v domačem prvenstvu brez težav slavili še osmič in premagali Črnuče. Čeprav je gostujoči strateg Radovan Gačič v petek odpočil nekatere nosilce, zmaga letos najboljše ekipe v 1. DOL za moške nikoli ni bila ogrožena. V soboto so s 3:0 pri Fužinarju slavili tudi Kamničani, Salonit je s 3:1 premagal Triglavane, Maribo...

Sorodno