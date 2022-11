Kje so pasti nakupovanja na črni petek SiOL.net Čeprav trgovci v Sloveniji že ves mesec ponujajo ugodne nakupe na tako imenovani črni petek, je letos "praznik nakupov" uradno šele 25. novembra. Medtem ko se cene v ZDA, od koder običaj izvira, na ta dan drastično znižajo, slovenski trgovci s popusti praviloma niso tako radodarni. Res pa je, da razprodaje trajajo daljše časovno obdobje. A pričakovanja kupcev kljub temu ostajajo zelo visoka, saj so popusti in druge ugodnosti mamljivi. Toda ali so ponudbe na črni petek res tako ugodne in kje so pasti nakupovalne mrzlice?

