Končno spet zmaga! Zmaji so se po premoru vrnili zmagovito, je to začetek poti navzgor?! Ekipa Košarkarji Cedevite Olimpije so v 7. krogu lige Aba premagali Igokeo s 85:74 (19:18, 30:38, 59:59).



