Vloga žensk v gozdarstvu je v Sloveniji podcenjena Študent Foto: bee32 iz iStock Otvorila se je mednarodna konferenca »Gozdovi v ženskih rokah«. Šlo je za zaključek projekta »Fem4Forest«, ki poteka v okviru Gozdarskega Inštituta Slovenije in podprt v okviru programa Interreg Padonavje. V projektu sodeluje 14 partnerjev in desetih podonavskih držav. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je izpostavila, da ima Slovenija, kjer je gozd s...

Sorodno









Omenjeni Irena Šinko Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Jurica Golemac