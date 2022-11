Dostavljavci hrane v Ljubljani še vedno oštevilčeni 24ur.com Ponudnika dostave hrane na dom Glovo in Wolt sta v Ljubljani kljub ostremu nasprotovanju sindikata Mladi plus oštevilčila kurirje. Kot so pojasnili v sindikatu, z dostavljavci hrane še vedno vodijo dialog, ena od tem pa ostaja njihovo sindikalno organiziranje.

Sorodno