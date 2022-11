Na Hrvaškem oktobra rekordna inflacija, na letni ravni sta se najbolj podražili hrana in pijača RTV Slovenija Na Hrvaškem so se cene življenjskih potrebščin oktobra na letni ravni dvignile za 13,2 odstotka, gre za novo najvišjo vrednost od začetka zbiranja podatkov. Najbolj, skoraj za petino, so se na letni ravni dvignile cene hrane in brezalkoholnih pijač.

