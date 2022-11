Je bila pod goro Sinaj dobljena bitka za naša življenja? SiOL.net Podnebna konferenca Združenih narodov v egiptovskem letoviškem kraju Šarm le Šejk se je, tako kot številni podnebnih vrhi pred tem, končala s kompromisi med razvitimi državami in državami v razvoju. Jabolko spora, zaradi katerega bi konferenca skoraj propadla, je ustanovitev sklada za povrnitev izgube in poplačilo škode zaradi podnebnih katastrof. Tega so zahtevale države v razvoju.

Sorodno