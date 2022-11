FOTO: Toliko Mariborčanov je glasovalo do 11. ure Maribor24.si V Sloveniji je na lokalnih volitvah do 11. ure glasovalo 12,00 % volilnih upravičencev. Za Mestno občino Maribor je volilna udeležba nižja, in sicer je glasovalo 10,16 % upravičencev. Izmed 87.419 je glasovalo 8.886 Mariborčanov. Občina z najnižjo udeležbo v Sloveniji je sicer Občina Horjul, kjer je glasovalo samo 6,86 % volilnih upravičencev. Najvišjo volilno udeležbo ima Občina Jezersko, in sice ...

