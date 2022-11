Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami Vlada RS V nedeljo, 20. novembra bodo v Sloveniji potekale lokalne volitve. Organizacija lokalnih volitev, sama izvedba kot tudi ugotavljanje izida glasovanja je v pristojnosti posameznih občinskih volilnih komisij. Za lažje spremljanje volilnih rezultatov in volilne udeležbe pa smo Ministrstvo za javno upravo in Državna volilna komisija v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripravili posebno spletno aplikacijo, kjer so in bodo objavljene vse pomembne informacije.

