Celjski rokometaši so v 9. krogu 1. lige NLB gostovali v Ivančni Gorici. Tamkajšnjo ekipo Sviš so brez težav odpravili z visoko zmago 21:35. RK Sviš Ivančna Gorica – RK Celje Pivovarna Laško 21:35 (10:20) RK Celje Pivovarna Laško: Cokan 7, Ivanković 5, Marguč 4, Antonijević, Janc in Martinović 3, Strmljan, Mazej, Vlah in Žabić 2, Muhović in Suholežnik 1 Po dokaj izenačenem začetku tekme so nato Ce ...