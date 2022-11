Levi uspešen za Ano Bucik in Nejo Dvornik Ekipa Uvodna slaloma v Leviju na Finskem, kjer so po odpadlih preizkušnjah izpeljali žensko premiero svetovnega pokala v alpskem smučanju, sta bila uspešna za slovenski tekmovalki Ano Bucik in Nejo Dvornik. Bucikova je v soboto osvojila šesto mesto, Dvornikova je bila 23., zgolj 24 ur kasneje pa sta Slovenki osvojili 13. oziroma 15. mesto.



