Bidnova vnukinja Naomi je belo poroko imela v Beli hiši RTV Slovenija V Beli hiši je za poročno rajanje prvič poskrbela vnukinja ameriškega predsednika. Naomi Biden sta do matičarja in ženina Petra pred očmi okoli 250 gostov pospremila starša. Ob tem se je predvajala pesem Bitter Sweet Symphony skupine The Verve.

Sorodno