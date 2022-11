Za vedno je zaspal panda Tuan Tuan, ki je kraljeval v Tajvanu RTV Slovenija Iz Tajpeja je prišla žalostna novica, da je poginil priljubljeni 18-letni panda Tuan Tuan, ki je bil več mesecev hudo bolan. Da bi opravili preiskavo, so ga dali v anestezijo, ker pa so rezultati pokazali, da je stanje nepovratno, so ga "pustili spati".

Sorodno





Omenjeni Kitajska

MMC Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Matjaž Kek

Luka Dončić

Robert Golob

Anže Kopitar