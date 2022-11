NOGOMET ELITNA LIGA Kras Repen – Zaule Rabuiese 1:3 (0:2) Strelci: 23. Maracchi (Z), 35. 11-m in 50. Lombardi (Z), 54. Kocman (K) Juventina – Pro Fagagna 0:1 (0:1) Strelec: 13. Domini (F) Codroipo – Sistiana Sesljan 3:1 (1:0) Strelci: 38. Facchinutti (C), 61. in 80. Ruffo (C), 89. Erik Colja (S) PROMOCIJSKA LIGA Ol3 – Primorec 1966 1. AMATERSKA LIGA Zarja – Azzurra GO Trieste Victory Academy – Mladost 2. AMATE ...