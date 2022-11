Več kot tri milijone evrov za Dončićevo kartico Maribor24.si Na uradni dražbi so za več kot tri milijone evrov prodali redko zbirateljsko kartico z Dončićevo podobo in njegovim podpisom iz njegove uvodne sezone v ligi NBA, poroča medijska mreža ESPN V petek dopoldne je bila izjemno redka kartica takrat še novinca v ligi NBA Luke Dončića na dražbi prodana za 3,12 milijona dolarjev (3,02 milijona evrov). Gre za rekordno vrednost za košarkarske kartice, ki so ...

