Zgodovinski spodrsljaj Katarja, to ni uspelo še nobenemu gostitelju SP Sportal Nogometaši Katarja so v uvodni tekmi SP 2022 ostali brez točk proti Ekvadorju (0:2). Zapustili so bled vtis in postali prvi gostitelji v zgodovini največjega nogometnega tekmovanja, ki so na prvi tekmi, čeprav so računali na pomoč domačega igrišča, doživeli poraz. S tem so neslavno prekinili niz neporaženosti gostiteljih na prvih tekmah, ki se je vlekel kar 92 let!

