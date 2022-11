FOTO: V Rušah ostaja županja Urška Repolusk Maribor24.si V občini Ruše sta se za mesto župana ob Urški Repolusk, ki je občino vodila zadnja štiri leta, potegovala Martin Lesjak (neodvisni kandidat) in Darko Knez (Gibanje Svoboda). Urška Repolusk: Ta rezultat je posledica našega dobrega dela Po neuradnih rezultatih so občanke in občani največ glasov (po 84 odstotkih preštetih glasov več kot 60 odstotkov) namenili aktualni županji Urški Repolusk, ki tako ...

