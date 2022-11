Slovenija po 30 letih izpopolnila jugoslovansko zbirko SiOL.net Odkar se je Slovenija osamosvojila in bila sprejeta v evropsko nogometno družino, se je doma proti državam, nastalim na pogorišču nekdanje skupne domovine Jugoslavije, pomerila 17-krat. V nedeljo je po Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji in Kosovu končno napočil še trenutek, ko je prvič gostila črnogorsko člansko reprezentanco. Tako je Slovenija izpopolnila zbirko, vse skupaj pa začinila z zmago (1:0), ki ji pomeni ogromno pred nadaljnjimi izzivi.