Močno oslabljeni Denver presenetil na drugi tekmi v Dallasu RTV Slovenija Luka Dončić je zgrešil trojko z devetih metrov ob pisku sirene in Dallas je doživel nepričakovan poraz v American Airlines Centru proti Denverju (97:98). Nuggetsi so presegli pričakovanja brez Nikole Jokića, Jamala Murrayja in Aarona Gordona.

Sorodno