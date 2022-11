Klic, sporočilo ali všeček naj počakajo Primorske novice Policisti so kljub strožji zakonodaji, ki velja od lanskega poletja, do sredine novembra ustavili 22.540 voznikov, ki so kršili prepoved uporabe mobilnega telefona med vožnjo. V enakem obdobju lanskega leta so obravnavali 30.866 takšnih kršitev. Da bi bilo kršitev ...

