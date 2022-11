Komentatorji neusmiljeni do Lare in navdušeni nad Kristino 24ur.com Oddajo Vrtnice in vino so komentatorji popestrili s celim kupom zabavnih komentarjev na dogajanje v šovu Sanjski moški. Laro so A do kosti, ob Evi Luni so se iz srca nasmejali, Kristinin čas na samem pospremili z vzkliki in aplavzom, ob ceremoniji vrtnic pa so bili nekateri vseeno presenečeni.

