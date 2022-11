5 spolzkih napovedi za blaginjo srednjega razreda Finance Kaj kaže na to, da se utegnejo akutne bolečine gospodarstev spremeniti v kronične? In zakaj ne bo drugje za vzeti kot od navadnih ljudi, če politike ne nehajo »tiskanja denarja«, če ne gredo v strukturne reforme, če ne gredo v deregulacijo. In zakaj bi bilo pametno zmanjšati javno upravo ter iz javnih uslužbencev narediti voznike tovornjakov.

Sorodno