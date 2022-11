V Slovenski Bistrici je županske volitve prepričljivo dobil dr. Ivan Žagar. Prejel je skoraj 70 odstotkov vseh oddanih glasov.

S kakšnimi občutki dojema vnovično izvolitev dr. Ivan Žagar? »Najprej bi se rad zahvalil vsem volivkam in volivcem, ki so me podprli na teh volitvah. Vsekakor je to odgovornost in zaveza za delo v prihodnje. Prepričan sem, da je volilni rezultat pravzaprav rezultat skupne ...