Tako se je Golob izogibal odgovorom o kraji identitete v Romuniji in poznanstvu s človekom, ki vzpostavlja paraobveščevalno službo Nova24TV Današnja seja DZ je bila namenjena odgovarjanju na poslanska vprašanja s strani premierja Roberta Goloba in ostalih poslancev. Dejstvo pa je, da je seja minila predvsem ne v odgovarjanju na vprašanja ampak bolj na izogibanju odgovorom nanje, saj je Golob svoje odgovore uporabil za insinuacije in očitke poslanski skupini SDS. Na konkretna vprašanja, zakaj domnevne kraje identitete v Romuniji ni pri ...

Sorodno