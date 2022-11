Taylor Swift - zvezda podelitev ameriških glasbenih nagrad Primorske novice V nedeljo so podelili ameriške glasbene nagrade, na katerih je v sklopu podelitve, ki je potekala v Los Angelesu, nagrado za glasbenico leta prejela Taylor Swift. Nagrade za najboljše skladbe in nastope preteklega leta so po izboru oboževalcev prejeli tudi Harry Styles, Elton Jon in Dua Lipa ter Maneskin.

