Pojoča nuna zaradi glasbene kariere zapustila svoj red RTV Slovenija Italijanska pevka in nuna Cristina Scuccia, znana tudi kot "pojoča nuna", ki je leta 2014 zaslovela z zmago v pevski oddaji The Voice of Italy (Glas Italije), je zapustila svoj uršulinski red in se odločila slediti glasbeni karieri.

