FOTO: Golob in Pirc Musarjeva sta se srečala, o čem je tekla beseda na dolgem razgovoru? Maribor24.si Premier Robert Golob se je srečal z novoizvoljeno predsednico republike Natašo Pirc Musar. Nadejata se dobrega sodelovanja pri izzivih doma in si želita usklajenega delovanja Slovenije na mednarodnem parketu. Med prioritetami izpostavljata nestalno članstvo Slovenije v varnostnem svetu in prizadevanja za stabilizacijo razmer na Zahodnem Balkanu. Pirc Musarjeva naznanila, kaj bo njena prioriteta Z ...

Sorodno